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Салихамджич: Мы будем профанами, если не станем следить за Холандом
Функционер понимает, что такой трансфер не будет простым
Sky Sports / Автор невідомий
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду:
"Я сказал раньше, что мы будем профанами, если не станем следить за ним.
Но посмотрите на Левандовского, он находится на лучшем этапе своей карьеры и выкладывается полностью.
Однако, конечно, за такими игроки, как Холанд, вы должны следить", – сказал Салихамиджич.
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Источник:Bayern & Germany
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.09.2021 в 15:21
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