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Салихамджич: Мы будем профанами, если не станем следить за Холандом

Германия
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(1 голосов)

Функционер понимает, что такой трансфер не будет простым

Салихамджич: Мы будем профанами, если не станем следить за Холандом

Sky Sports / Автор невідомий

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду:

"Я сказал раньше, что мы будем профанами, если не станем следить за ним.

Но посмотрите на Левандовского, он находится на лучшем этапе своей карьеры и выкладывается полностью.

Однако, конечно, за такими игроки, как Холанд, вы должны следить", – сказал Салихамиджич.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Эрлинг Холанд
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Источник:
Bayern & Germany

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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.09.2021 в 15:21
Для топ клубов 200млн€ , а для Баварии 500! Заипала уже эта Бавария
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