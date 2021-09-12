Салихамджич: Мы будем профанами, если не станем следить за Холандом

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал об интересе к форварду дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду:

"Я сказал раньше, что мы будем профанами, если не станем следить за ним.

Но посмотрите на Левандовского, он находится на лучшем этапе своей карьеры и выкладывается полностью.

Однако, конечно, за такими игроки, как Холанд, вы должны следить", – сказал Салихамиджич.