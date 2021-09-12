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Сразу три клуба включились в борьбу за Ольмо

Германия
(1 голосов)

Игрок имеет несколько вариантов

Сразу три клуба включились в борьбу за Ольмо

Новина українською

Полузащитник Дани Ольмо может покинуть РБ "Лейпциг" уже в зимнее трансферное окно.

"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника и готова сделать это или уже через несколько месяцев, или летом 2022 года. Она может предложить за него 70 миллионов евро.

"Лейпциг" не против продажи игрока, но хочет выручить за него максимально возможную сумму. На испанца претендуют и другие клубы: "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Бавария".

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В статье: Барселона Испания РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Marca

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