Сразу три клуба включились в борьбу за Ольмо

Полузащитник Дани Ольмо может покинуть РБ "Лейпциг" уже в зимнее трансферное окно.

"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника и готова сделать это или уже через несколько месяцев, или летом 2022 года. Она может предложить за него 70 миллионов евро.

"Лейпциг" не против продажи игрока, но хочет выручить за него максимально возможную сумму. На испанца претендуют и другие клубы: "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Бавария".