Бундеслига. Айнтрахт и Штутгарт разошлись миром

Бундеслига, 4-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" – "Штутгарт" 1:1

Голы: Костич (79) – Мармуш (88)

"Айнтрахт": Трапп – Ленц, Хинтереггер, Ндика, Дурм – Хрустич (Якич, 59), Соу – Линдстрём (Костич, 59), Камада, Хауге – Ламмерс

"Штутгарт": Мюллер – Кемпф, Антон, Мавропанос – Соса, Эндо, Каразор, Массимо (Беяз, 63) – Климович (Кулибали, 63), Клемент – Мармуш

Удаление: Антон (82)

“Айнтрахт” и “Штутгарт” выдали очень осторожную игру, оставив всё самое вкусное на концовку встречи. Гости пытались не давать Франкфурту играть на их любимых переходах, но своими подстройками под соперника Пеллегрино Матараццо сломал и игру своей команды. Всё шло к закономерным нулём, но на радость пришедшим на “Дойч Банк Арена” фанатам концовка выдалась на ура.

В первом тайме “Штутгарт” создавал немного угрозы у чужих ворот, зато у своих была полная тишина. У Мармуша был неплохой выход сам на сам с острого угла на 16-й минуте, но вратарь был на месте. Также Эндо и Массимо пристреливались издали, но не более того.

После перерыва “Айнтрахт” начал потихоньку подравнивать игру, на поле вышел Филлип Костич. Серб же и открыл счёт на 79-й минуте шикарным лонгшотом с угла штрафной площади. Через 3 минуты у гостей с поля из-за удаления ушёл Вальдемар Антон, и казалось, победа уже в руках “Айнтрахта”. Но дебютант “Штутгарт” Омар Мармуш был с этим не согласен, пробив Траппа в одной из последних атак матча. 1:1.