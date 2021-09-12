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Бундеслига. Гладбах обыграл Арминию, Герта увезла победу из Бохума
Закончился четвертый тур Бундеслиги
Фото: imago images
Бундеслига, четвертый тур
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Герта" 1:3
Голы: Цоллер (59) – Сердар (37, 43), Маолида (78)
"Бохум": Риман – Соарес, Белла-Котчап (Декарли, 82), Ламбропулос, Стафилидис (Бокхорн, 82) – Реджбечай, Лосилла (Теше, 63), Левен – Холтаманн (Антви-Аджей, 82), Полтер, Цоллер
"Герта": Шволов – Торунарига (Миттельштадт, 46), Боята, Штарк – Ястржембски (Гехтер, 46), Дарида, Тузар, Клюнтер (Зеефейк, 32) – Рихтер (Маолида, 57), Сердар – Бельфодиль (Боатенг, 73)
Гладбах, "Боруссия Парк"
"Боруссия" Гладбах – "Арминия" 3:1
Голы: Штиндль (35, 69), Закария (72) – Окугава (45)
"Боруссия": Зоммер – Эльведи, Гинтер, Бейер – Нетц (Херрман, 58), Закария, Нойхаус (Бенеш, 68), Скалли – Хофманн (Вольф, 46), Штиндль (Эмболо, 77) – Плеа
"Арминия": Ортега – Лаурсен, Нильссон, де Медина, Брюннер – Окугава (Крюгер, 77), Притль, Шоф – Хак, Клос (Серра, 77), Виммер (Ласме, 70)
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