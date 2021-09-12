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Бундеслига. Гладбах обыграл Арминию, Герта увезла победу из Бохума

Германия
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Закончился четвертый тур Бундеслиги

Бундеслига. Гладбах обыграл Арминию, Герта увезла победу из Бохума

Фото: imago images

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Бундеслига, четвертый тур

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Герта" 1:3

Голы: Цоллер (59) – Сердар (37, 43), Маолида (78)

"Бохум": Риман – Соарес, Белла-Котчап (Декарли, 82), Ламбропулос, Стафилидис (Бокхорн, 82) – Реджбечай, Лосилла (Теше, 63), Левен – Холтаманн (Антви-Аджей, 82), Полтер, Цоллер

"Герта": Шволов – Торунарига (Миттельштадт, 46), Боята, Штарк – Ястржембски (Гехтер, 46), Дарида, Тузар, Клюнтер (Зеефейк, 32) – Рихтер (Маолида, 57), Сердар – Бельфодиль (Боатенг, 73)

Гладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" Гладбах – "Арминия" 3:1

Голы: Штиндль (35, 69), Закария (72) – Окугава (45)

"Боруссия": Зоммер – Эльведи, Гинтер, Бейер – Нетц (Херрман, 58), Закария, Нойхаус (Бенеш, 68), Скалли – Хофманн (Вольф, 46), Штиндль (Эмболо, 77) – Плеа

"Арминия": Ортега – Лаурсен, Нильссон, де Медина, Брюннер – Окугава (Крюгер, 77), Притль, Шоф – Хак, Клос (Серра, 77), Виммер (Ласме, 70)

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В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах) Бохум (Германия) Арминия (Билефельд)
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