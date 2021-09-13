Румменигге: Холанда заберет тот, кто предложит самую большую зарплату

Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, высказался о будущем норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я знаю Ватцке – это человек слова. Он сказал, что они не продадут Эрлинга этим летом, и они это сделали. Хотя будет очень сложно сохранить его в команде в следующем сезоне.

Как я понимаю, с конца этого сезона активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестает забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента перейти к ним.

Будет настоящий аукцион. Учитывая то, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберет тот, кто предложит самую большую зарплату. Не думаю, что это приемлемо для "Баварии" или любого другого клуба Бундеслиги", – цитирует Румменигге AS.