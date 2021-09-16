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С огромным окладом. Лидер полузащиты Баварии подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Германия
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(2 голосов)

Отличный футболист

С огромным окладом. Лидер полузащиты Баварии подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Bayern

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Пресс-служба "Баварии" объявила о заключении нового трудового договора с полузащитником сборной Германии Леоном Горетцкой. Таким образом, мюнхенцы продлили соглашением с 26-летним игроком Бундестим до июня 2026 года.

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Старый контракт был рассчитан до июня 2022-го, полузащитником начали интересоваться мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед". По оценкам СМИ, теперь Леон будет зарабатывать от 12 до 15 миллионов евро за год.

В прошлом сезоне Горетцка сыграл за "Баварию" в 32 матчах во всех турнирах (8 голов и 7 результативных передач). Ранее он защищал цвета "Шальке 04" и "Бохума". Он выиграл с Рекордмайстером три чемпионата Германии, два Кубка и три Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. В 118 матчах в составе "Баварии" он забил 25 мячей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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Источник:
FC Bayern

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Комментарии (1)
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Сергій Кравчук (Луцьк)
16.09.2021 в 14:15
Лідер Баварії - Левандовський (контракт, винагорода якого апріорі не може навіть піддаватися сумніву, враховуючи його ефективність для клубу).....Горецка - скоріше один з провідних футболістів. ))
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