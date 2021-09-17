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"Он может купить многое, но не может купить красивые поступки", – игрок сборной Гибралтара об отказе Холанда меняться футболками
Не такой хороший, как казалось?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч, играющий за "Хеднесфорд Таун" из 7-го английского дивизиона, рассказал, что форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд проявил неуважение к его партнеру по команде.
В марте Гибралтар принимал Норвегию в рамках квалификации ЧМ-2022 и проиграл со счетом 0:3. После матча капитан сборной Гибралтара Рой Чиполина подошел к Холанду и попросил футболку, но Эрлинг проигнорировал соперника.
"Никто из нас не хотел получить футболку Холанда, так что мы проигнорировали его. В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанда футболку.
Норвегия выиграла со счетом 3:0, но Холанд не забил ни одного. Его заменили после часа игры, и он был раздражен.
Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: "Мой маленький сын – твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?".
Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушел! Он может купить многое, но не может купить красивые поступки. Возможно, весь тот шум, который создают медиа, ударил ему в голову. У него была возможность осчастливить ребенка на день, месяц, год вперед, но он отказал.
Поэтому никто из сборной Гибралтара не хотел получить его футболку в Осло. Возможно, он сохранил ее как сувенир в честь своего хет-трика или подарил кому-то из болельщиков сборной Норвегии, потому что это был их первый домашний матч со зрителями после коронавируса", – сказал Стайч.
Напомним, что сборная Норвегии занимает второе место в группе G европейского отбора на Чемпионат мира-2022. У команды Эрлинга столько же очков, сколько и у Нидерландов после сыгранных 6 туров.
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