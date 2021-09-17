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Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений – Юлиан Нагельсманн

Германия
Обновлено
(2 голосов)

Самый современный тренер футбольной действительности

Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений – Юлиан Нагельсманн

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе, сообщает немецкий журналист Зак Лови в своём твиттере.

"Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений", – сказал Нагельсманн.

Отметим, что в американском футболе есть особые правила пользования такими наушниками.

Когда команда заканчивает розыгрыш, у нее есть 40 секунд для начала очередного розыгрыша. Наушник у квотербека включается в момент начала отсчета этих 40 секунд и выключается за 15 секунд до их истечения.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн американский футбол
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
17.09.2021 в 22:23
Губы всем надо начать красить
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Mexxxxx (Просяная)
17.09.2021 в 22:19
В компьютерные игры переигрался, теперь в реальность не может въехать. Наушник ему в ухо подавай.
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FCZK-1922 (Кировоград)
17.09.2021 в 21:51
Сравнил болт с пальцем, это абсолютно разные виды спорта. Представляю как тренеры орут игрокам в наушники куда им бежать..вот Моуриньо ввел инновацию с записками, мало что ли?
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