Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений – Юлиан Нагельсманн

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о необходимости внедрения современных технологий в футболе, сообщает немецкий журналист Зак Лови в своём твиттере.

"Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений", – сказал Нагельсманн.

Отметим, что в американском футболе есть особые правила пользования такими наушниками.

Julian Nagelsmann:



"American football is much more technologically advanced than football. The quarterback has an earpiece to hear his coach, we absolutely need that. Football must stop hiding behind tradition and revolutionize itself." [@mano_bonke].