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Puma извинилась за новую форму Боруссии. Эмблему не видно, но она есть
Революционные комплекты от Puma потерпели фиаско
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Немецкий бренд Puma извинился за новую третью форму Боруссии Дортмунд, сообщает Deutsche Welle. Фанаты возмутились, так как эмблема выполнена в желтых цветах и сливается с основой джерси.
"Боруссия" провела первый матч сезона в Лиге чемпионов с "Бешикташем" (2:1) в новой третьей форме от Puma, которая в итоге вызвала гнев болельщиков.
"Мы сожалеем, что фанаты рассержены, и хотели бы извиниться. Мы внимательно отнеслись к отзывам и учтем их при разработке будущих комплектов", – сказал глава Puma Бьорн Гульден.
Также негодование болельщиков вызвала коммуникация клуба. В мае в сеть утекли фото этого комплекта и болельщики были против подобного концепта. Тогда официальный твиттер "Боруссии" заявил, что форма будет выглядеть иначе.
Напомним, что в прошлом месяце игрок "Фенербахче", выступая в этом комплекте, пытался поцеловать футболку на месте эмблемы, но слишком поздно обнаружил ёё отсутствие – видео завирусилось.
Подобные комплекты были представлены также для "Милана", "Манчестер Сити", "Марселя", "Шахтёра" и других европейских клубов.
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