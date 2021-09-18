Puma извинилась за новую форму Боруссии. Эмблему не видно, но она есть

Немецкий бренд Puma извинился за новую третью форму Боруссии Дортмунд, сообщает Deutsche Welle. Фанаты возмутились, так как эмблема выполнена в желтых цветах и сливается с основой джерси.

"Боруссия" провела первый матч сезона в Лиге чемпионов с "Бешикташем" (2:1) в новой третьей форме от Puma, которая в итоге вызвала гнев болельщиков.

"Мы сожалеем, что фанаты рассержены, и хотели бы извиниться. Мы внимательно отнеслись к отзывам и учтем их при разработке будущих комплектов", – сказал глава Puma Бьорн Гульден.

Также негодование болельщиков вызвала коммуникация клуба. В мае в сеть утекли фото этого комплекта и болельщики были против подобного концепта. Тогда официальный твиттер "Боруссии" заявил, что форма будет выглядеть иначе.

Напомним, что в прошлом месяце игрок "Фенербахче", выступая в этом комплекте, пытался поцеловать футболку на месте эмблемы, но слишком поздно обнаружил ёё отсутствие – видео завирусилось.

Подобные комплекты были представлены также для "Милана", "Манчестер Сити", "Марселя", "Шахтёра" и других европейских клубов.