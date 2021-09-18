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Puma извинилась за новую форму Боруссии. Эмблему не видно, но она есть

Германия
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Революционные комплекты от Puma потерпели фиаско

Puma извинилась за новую форму Боруссии. Эмблему не видно, но она есть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Немецкий бренд Puma извинился за новую третью форму Боруссии Дортмунд, сообщает Deutsche Welle. Фанаты возмутились, так как эмблема выполнена в желтых цветах и сливается с основой джерси.

"Боруссия" провела первый матч сезона в Лиге чемпионов с "Бешикташем" (2:1) в новой третьей форме от Puma, которая в итоге вызвала гнев болельщиков.

Puma извинилась за новую форму Боруссии. Эмблему не видно, но она есть - изображение 1

"Мы сожалеем, что фанаты рассержены, и хотели бы извиниться. Мы внимательно отнеслись к отзывам и учтем их при разработке будущих комплектов", – сказал глава Puma Бьорн Гульден.

Также негодование болельщиков вызвала коммуникация клуба. В мае в сеть утекли фото этого комплекта и болельщики были против подобного концепта. Тогда официальный твиттер "Боруссии" заявил, что форма будет выглядеть иначе.

Напомним, что в прошлом месяце игрок "Фенербахче", выступая в этом комплекте, пытался поцеловать футболку на месте эмблемы, но слишком поздно обнаружил ёё отсутствие – видео завирусилось.

Подобные комплекты были представлены также для "Милана", "Манчестер Сити", "Марселя", "Шахтёра" и других европейских клубов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) футбольная форма Puma
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Источник:
dw.com

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