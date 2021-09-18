Бундеслига. Бавария развеяла скучный игровой день семью голами в ворота Бохума

"Бавария" Нагельсманна устрашающе быстро набрала ход. Потратив всего тур на раскачку (ничья 1:1 с Гладбахом), "рекордмайстер" принялся побеждать одного соперника за другим. Во вторник на "Камп Ноу" пала "Барселона" (0:3), а сегодня досталось новичкам Бундеслиги из "Бохума", ставшей седьмой подряд жертвой мюнхенцев. Естественно, без очередного гола не ушёл Роберт Левандовски, забив в 19-й игре кряду во всех турнирах.

Пока все остальные команды в параллельных встречах дружно хранили голевое молчание, "Бавария" принялась громить оппонентов уже в первом тайме. До перерыва Сане отличился со штрафного, Киммих положил первый гол в сезоне, а Гнабри в контратаке наконец забил с третьего 100-процентного момента во встрече. Залетел в ворота Риманна и четвёртый, правда от своего – Ламбропулос был так помешан на нейтрализации Левандовски, что предпочёл забить в свои ворота сам, лишь бы не дать это сделать поляку.

Во второй половине голевой праздник продолжился, несмотря на большое количество замен от Нагельсманна. После часа игры Роберт наконец нашёл свой очередной гол – Сане и Гнабри на блюдечке поднесли мяч Левандовски, которому оставалось попасть в пустые ворота с пары десятков сантиметров. Затем Киммих оформил дубль очередным врыванием из глубины, а точку поставил Чупо-Мотинг – Риманн потянул удар Мюллера и ещё два от камерунца, но четвертый сейв в одном эпизоде кипер совершить не смог.

В следующем туре "Бавария" разомнётся на ещё одном новичке – "Гройтере", а потом к ним на "Альянц Арену" пожалует киевского "Динамо". Бойко, крепись!

Бундеслига, 5-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Бохум" 7:0

Голы: Сане (17), Киммих (27), Гнабри (32), Ламбропулос (43, автогол), Левандовски (61), Чупо-Мотинг (79)

"Бавария": Нойер – Дэвис (Ричардс, 46), Эрнандес, Зюле, Станишич (Сарр, 62) – Горецка, Киммих (Куасси, 72) – Сане (Забитцер, 62), Мюллер, Гнабри – Левандовски (Чупо-Мотинг, 68)

"Бохум": Риманн – Соарес, Белла-Кетчуп, Ламбропулос, Стафилидис (Бокхорн, 58) – Теше – Хольтманн, Реджбечай (Левен, 57), Лосилла, Пантович – Польтер (Мбусси, 57)

Предупреждение: Станишич (52) – Стафилидис (35)

Из оставшихся трёх поединков самой нудной была игра между "Аугсбургом" и "Боруссией" Гладбах, продолжающей сливать все матчи за пределами "Боруссия Парк". Гости за 90 минут так и не дали Рафалу Гикевичу возможности продемонстрировать хотя бы один сейв, смазав в молоко все 11 ударов. Хозяева наскребли аж один такой выстрел, и он же стал единственным голов в матче.

На 80-й минуте встречи Рубен Варгас создал единственный опасный момент в матче, выведя Нидерлехнера на ударную позицию. Флориан бережно отнёсся к шансу и принёс три очка своей команде. Третий гол Нидерлехнера в сезоне и отличная замена Маркуса Вайнцирля, который вовремя выпустил форварда на поле.

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Боруссия" Гладбах 1:0

Гол: Нидерлехнер (80)

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Фрайбург" 0:0

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Хоффенхайм" 0:0