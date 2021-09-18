Нагельсман - после 7:0 с Бохумом: В первые 10 минут нам нужно было преодолеть некоторые проблемы

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Бохумом" в матче Бундеслиги (7:0):

"Я рад и результату, и тому, как мы играли. В первые 10 минут нам нужно было преодолеть некоторые проблемы.

После этого мы справлялись очень хорошо. При игре с мячом у нас было хорошее построение. Мы часто хорошо передвигали мяч и создали много шансов.

Во втором тайме нашей целью было не пропустить, продемонстрировать необходимую жадность к сухим матчам. В целом, это была очень хорошая игра. Мы рады результату", – сказал Нагельсманн.