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Нагельсман - после 7:0 с Бохумом: В первые 10 минут нам нужно было преодолеть некоторые проблемы
Тренер рад результату своего клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Бохумом" в матче Бундеслиги (7:0):
"Я рад и результату, и тому, как мы играли. В первые 10 минут нам нужно было преодолеть некоторые проблемы.
После этого мы справлялись очень хорошо. При игре с мячом у нас было хорошее построение. Мы часто хорошо передвигали мяч и создали много шансов.
Во втором тайме нашей целью было не пропустить, продемонстрировать необходимую жадность к сухим матчам. В целом, это была очень хорошая игра. Мы рады результату", – сказал Нагельсманн.
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