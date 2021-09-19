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Кураж. Бавария - Бохум 7:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария - Бохум, чемпионат Германии, 18 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча "Бавария" - "Борухм", которые встречались в пятом туре немецкой Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсманна продолжает поражать своей результативностью. 5:0 против "Герты", 4:1 против "Лейпцига", 3:0 против "Барселоны". Сейчас не повезло "Бохуму". Что интересно, при такой игре Левандовский забил лишь один гол. Всего в составе "Баварии" отличились шесть футболистов, еще один мяч соперник забил сам себе.
Бундеслига, 5-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" - "Бохум" 7:0
Голы: Сане (17), Киммих (27), Гнабри (32), Ламбропулос (43, автогол), Левандовський (61), Чупо-Мотинг (79)
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