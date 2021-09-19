Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Штутгарт – Байер 1:3. Швабы не нашли лекарств от неугомонного Виртца
Флориан продолжает бомбить на старте сезона
Фото: Getty Images/Sebastian Widmann
Бундеслига, пятый тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Байер" 1:3
Голы: Мангаля (38) – Андрих (2), Шик (19), Виртц (70)
"Штутгарт": Мюллер – Кемпф, Ито (Штенцель, 60), Мавропанос – Соса, Эндо, Каразор (Клемент, 71), Массимо (Климович, 71) – Мангаля (аль-Гаддиуи, 60) – Кулибали (Беяз, 83), Мармуш
"Байер": Градецки – Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг – Арангис, Андрих – Диаби (Адли, 86), Виртц (Амири, 86), Беллараби (Демирбай, 39) – Шик (Инкапье, 50)
Предупреждения: Каразор (63), Кулибали (75) – Фримпонг (36), Баккер (37), Арангис (58)
Удаление: Андрих (31)
"Байер" продолжает радовать глаз с приходом Херардо Сеоане на тренерский мостик команды. Сегодня "фармацевты" добыли ключевой задел в дебюте встречи, и даже удаление не помешало им выиграть 3 из 4 последних матчей Бундеслиги и подняться в топ-4. Ключ к успеху всё тот же – прессинг, Шик и великолепный Виртц.
"Штутгарт" пропустили два болезненных удара в первые 20 минут, дважды пропустив с контратак. Сначала Андрих отметился первым голом за новую команду уже на второй минуте. Спорный мяч, учитывая, что сам Роберт при начале атаки с фолом отобрал мяч у соперника. Вскоре Виртц с Шиком убежали в ещё один выпад – Флориан прострелил, а один из главных героев Евро положил свой четвертый гол в чемпионате.
Концовка тайма для гостей выдалась тяжёлой. Сначала судьба вернула должок – Андрих настолько сыграл против Танги Кулибали, что моментально получил красную. А вскоре Мангаля с углового сократил разрыв в счёте.
После перерыва "Штутгарт" продолжил давить, но Виртц убил интригу за 20 минут до конца. 18-летний талант неустанно гасился в прессинге, и это дало плоды. Он сам дважды вступил в отбор, со второй попытки таки отобрал мяч, сам добежал до ворот и уложил в дальний. 1+1 сегодня, 3+4 в сезоне за 210 минут игрового времени. И пятая игра в сезоне подряд, в которой Флориан отмечается голевым действием. Кажется, на "БайАрене" уже взрастили преемника Кая Хавертца.
Популярное сейчас
- Динамо отреагировало на драку на Олимпийском: Гарантируем всестороннее содействие полиции
- Шапаренко может пропустить матч за Суперкубок против Шахтера
- Наставник Александрии: Тяжело, когда на последних минутах дают 11-метровый. Там просто за футболку дернул
- "Он может купить многое, но не может купить красивые поступки", – игрок сборной Гибралтара об отказе Холанда меняться футболками
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Новости по теме
- 19:04 Зарубежные Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги
- 08:01 Прогнозы на футбол Боруссия Д – Байер. Прогноз на матч Бундеслиги на 22.05.21
- 18:32 Зарубежные Бундеслига. Рекорд Левандовски, Шальке хоронит надежды Айнтрахта на ЛЧ, Вердер в зоне вылета