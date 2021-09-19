Бундеслига, 5-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Унион" 4:2

Голы: Геррейру (10), Холанд (24, 83), Фридрих (52, автогол) – Крузе (57, пен), Фольгзаммер (81)

"Боруссия": Кобель – Геррейру, Хуммельс (Понгранчич, 89), Аканджи, Менье – Дауд (Азар, 84), Витцель, Беллингем – Мален (Вольф, 73), Холанд, Ройс (Мукоко, 89)

"Унион": Люте – Баумгартль (Эндо, 77), Кнохе, Фридрих – Гисельманн, Промель, Хедира (Харагучи, 71), Озтунали (Тойхерт, 55), Рюэрсон – Авонийи (Беренс, 55), Крузе (Фольгзаммер, 77)

Предупреждения: Хуммельс (50), Витцель (57) – Фридрих (15), Гисельман (50), Рюэрсон (90)

"Боруссия" подарила очередной яркий матч с дублем Холанда. "Унион" не побоялся сыграть с Дортмундом в их безбашенный футбол, и как и "Байер" (4:3) в прошлом туре, пропустил в свои ворота четыре мяча. Благодаря третьей победе кряду BVB вплотную подбирается, но солидностью в защите всё ещё не пахнет – 11 пропущенных в 5 турах.

Сегодня берлинские гости пытались наглухо перекрыть центр, и на первый план вышли вингбеки Дортмунда. На старте Геррейру положил шикарный удар под перекладину слёту. А потом его коллега с правого фланга Тома Менье отдал ассист в третьем матче кряду и второй конкретно на Холанда. Эрлинг нашёл себе нового поставщика с уходом Санчо и вновь забил головой – а ведь это было единственное слабое место викинга.

После перерыва "Боруссия" забила третий – Фридрих так засмотрелся на Холанда, что ненароком занёс мяч в собственные ворота. "Унион" не сдался и стал прижимать хозяев. Крузе отыграл один с пенальти (сфолил Витцель), а Фогльзаммер после выхода на замену довёл счёт до критичного на 81-й минуте, замкнув подачу с углового.

"Унион" пошёл вперёд сравнивать счёт, но пропустил сами знаете от кого. Холанд убежал в контратаку и решил исполнить Златана Ибрагимовича в лучшие годыы. Люте выбежал из ворот, и Холанд решил перебросить его сложнейшим ударом в падении. После такого берлинцы моментально примирились с поражением. 4:2.