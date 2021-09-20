Холанд оформил очередной дубль и сравнялся с Левандовским по голам в сезоне - ВИДЕО

В Бундеслиге позади только пять туров, поэтому об отрыве Баварии от конкурентов говорить рано. Сейчас мюнхенцы делят первую строчку с Вольфсбургом, а Боруссия из Дортмунда отстает на одно очко.

Но не меньше внимания привлекает гонка бомбардиров в Бундеслиге, где выступают, возможно, двое лучших бомбардиров европейского футбола прямо сейчас. Роберт Левандовский в игре с Бохумом, несмотря на счет 7:0, отличился «лишь» один раз.

Скромным результатом сразу же воспользовался Эрлинг Холанд, который в игре с Унион Берлин выстрелил дублем. Норвежец сначала замкнул подачу головой, а под конец матча при счете 3:2 снял напряжение, красиво перебросив голкипера. Таким образом Холанд догнал Левандовского в рамках Бундеслиги - у обоих по семь забитых мячей.

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Унион Берлин, в котором кроме мячей Холанда внимание привлекает эффектный выстрел от Рафаэля Геррейро.

Бундеслига, 5-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" - "Унион" 4:2

Голы: Геррейру (10), Холанд (24, 83), Фридрих (52, автогол) - Крузе (57, пен), Фольгзаммер (81)