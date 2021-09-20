  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд оформил очередной дубль и сравнялся с Левандовским по голам в сезоне - ВИДЕО
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд оформил очередной дубль и сравнялся с Левандовским по голам в сезоне - ВИДЕО

Германия
(1 голосов)

Второй мяч - особенно эффектный

Холанд оформил очередной дубль и сравнялся с Левандовским по голам в сезоне - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Бундеслиге позади только пять туров, поэтому об отрыве Баварии от конкурентов говорить рано. Сейчас мюнхенцы делят первую строчку с Вольфсбургом, а Боруссия из Дортмунда отстает на одно очко.

Но не меньше внимания привлекает гонка бомбардиров в Бундеслиге, где выступают, возможно, двое лучших бомбардиров европейского футбола прямо сейчас. Роберт Левандовский в игре с Бохумом, несмотря на счет 7:0, отличился «лишь» один раз.

Скромным результатом сразу же воспользовался Эрлинг Холанд, который в игре с Унион Берлин выстрелил дублем. Норвежец сначала замкнул подачу головой, а под конец матча при счете 3:2 снял напряжение, красиво перебросив голкипера. Таким образом Холанд догнал Левандовского в рамках Бундеслиги - у обоих по семь забитых мячей.

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Унион Берлин, в котором кроме мячей Холанда внимание привлекает эффектный выстрел от Рафаэля Геррейро.

Бундеслига, 5-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" - "Унион" 4:2
Голы: Геррейру (10), Холанд (24, 83), Фридрих (52, автогол) - Крузе (57, пен), Фольгзаммер (81)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...