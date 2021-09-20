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Немецкий футбольный союз предложил Клозе возглавить молодежную сборную Германии

Германия
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Но пока он не торопится с принятием решения

Немецкий футбольный союз предложил Клозе возглавить молодежную сборную Германии

Sky Sports

Новина українською

Немецкий футбольный союз предложил Мирославу Клозе должность главного тренера молодежной сборной Германии, пишет Kicker.

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Однако пока Клозе взял время на размышления. Специалист хотел бы стать главным тренером одного из клубов.

Ранее он отказался от должности помощника Ханса-Дитера Флика в сборной Германии.

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В статье: Мирослав Клозе Молодежная сборная Германии
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