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Бавария претендует на защитника Челси

Германия
(1 голосов)

Рюдигер может сменить клубную прописку

Бавария претендует на защитника Челси

Новина українською

"Бавария" проявляет интерес к немецкому защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает Bild. Руководство мюнхенского клуба сделало официальное предложение "синим", однако позиция боссов лондонского клуба остается неизвестной.

Напомним, что немецкий защитник не может договорится с "синими" об условиях нового контракта, требуя повышения зарплаты со 120 тысячи фунтов стерлингов до 200 тысяч в неделю.

Действующий контракт Рюдигера с "Челси" заканчивается следующим летом. В январе защитник сможет свободно вести переговоры с другими клубами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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