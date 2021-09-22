Бавария претендует на защитника Челси

"Бавария" проявляет интерес к немецкому защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру, сообщает Bild. Руководство мюнхенского клуба сделало официальное предложение "синим", однако позиция боссов лондонского клуба остается неизвестной.

Напомним, что немецкий защитник не может договорится с "синими" об условиях нового контракта, требуя повышения зарплаты со 120 тысячи фунтов стерлингов до 200 тысяч в неделю.

Действующий контракт Рюдигера с "Челси" заканчивается следующим летом. В январе защитник сможет свободно вести переговоры с другими клубами.