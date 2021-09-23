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Нагельсманн: Я впечатлён нашим стартом

Германия
(2 голосов)

Наставник немецкого клуба доволен результатами команды

Нагельсманн: Я впечатлён нашим стартом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился мнением о старте команды в розыгрыше Бундеслиги сезона-2021/2022.

"Я впечатлён нашим стартом, желанием и характером команды. Тем не менее у нас ещё есть огромный нереализованный потенциал, думаю, мы станем ещё лучше. Я жду этого", — цитирует Нагельсмана пресс-служба "Баварии".

Напомним, 18 сентября в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" принимала "Бохум". Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев — 7:0. "Бавария" набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум", набрав три очка, занимает 17-е место.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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