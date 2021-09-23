Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн: Я впечатлён нашим стартом
Наставник немецкого клуба доволен результатами команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился мнением о старте команды в розыгрыше Бундеслиги сезона-2021/2022.
"Я впечатлён нашим стартом, желанием и характером команды. Тем не менее у нас ещё есть огромный нереализованный потенциал, думаю, мы станем ещё лучше. Я жду этого", — цитирует Нагельсмана пресс-служба "Баварии".
Напомним, 18 сентября в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги. "Бавария" принимала "Бохум". Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев — 7:0. "Бавария" набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум", набрав три очка, занимает 17-е место.
Популярное сейчас
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Де Дзерби: Луческу в каждом матче прибавляет давления на арбитров
- Караваев: Шахтер полностью переиграл нас
- Холанд оформил очередной дубль и сравнялся с Левандовским по голам в сезоне - ВИДЕО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО