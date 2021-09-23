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Марио Гомес может получить должность в Лейпциге
Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в структуре "РБ Лейпцига", информирует Goal.
Слуб заинтересован в назначении Гомеса на одну из менеджерских должностей. Стороны уже начали переговорный процесс.
Предполагается, что речь может идти о работе по развитию трёх футбольных клубов холдинга Red Bull — "Зальцбург", "Лейпциг" и "Нью-Йорк".
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