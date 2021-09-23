  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Марио Гомес может получить должность в Лейпциге
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марио Гомес может получить должность в Лейпциге

Германия
(1 голосов)
Марио Гомес может получить должность в Лейпциге

Новина українською

Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в структуре "РБ Лейпцига", информирует Goal.

Слуб заинтересован в назначении Гомеса на одну из менеджерских должностей. Стороны уже начали переговорный процесс.

Предполагается, что речь может идти о работе по развитию трёх футбольных клубов холдинга Red Bull — "Зальцбург", "Лейпциг" и "Нью-Йорк".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Гомес РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...