Марио Гомес может получить должность в Лейпциге

Экс-нападающий сборной Германии Марио Гомес может получить должность в структуре "РБ Лейпцига", информирует Goal.

Слуб заинтересован в назначении Гомеса на одну из менеджерских должностей. Стороны уже начали переговорный процесс.

Предполагается, что речь может идти о работе по развитию трёх футбольных клубов холдинга Red Bull — "Зальцбург", "Лейпциг" и "Нью-Йорк".