Бундеслига. Гройтер Фюрт - Бавария 1:3. Разминка перед Динамо

Чемпионат Германии, шестой тур. Фюрт, "Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер"

"Гройтер Фюрт" – "Бавария" 1:3

Голы: Иттен 87 – Мюллер 10, Киммих 31, Грисбек 68 (авт.)

"Гройтер Фюрт": Бюрхерт – Мейерхофер, Бауэр, Виргевер, Виллемс (Барри 77) – Грисбек (Тилльман 76), Зегуин, Грин (Левелинг 86) – Нильсен (Абиама 67), Хргота (Иттен 76), Дудзяк

"Бавария": Нойер – Эрнандес, Упамекано, Зюле (Станишич 86) – Дэвис, Киммих, Горетцка (Мусиала 86), Павар – Сане (Забитцер 61), Мюллер (Гнабри 76) – Левандовский

Предупреждения: Хргота 20, Виргевер 53, Абиама 67, Барри 83 – Сане 44

Удаление: Павар 48

"Бавария" без лишних проблем переиграла на выезде "Гройтер", несмотря на удаление Бенжамена Павара в начале второй тайма. Перед игрой с "Динамо" в Лиге Чемпионов "рекордмайстер" одержал уже седьмую победу кряду во всех турнирах, а Юлиан Нагельсманн наконец испробовал излюбленную формацию с тремя центральными защитниками, которая смотрелась весьма неплохо.

Дэвис получил ещё большую атакующую свободу, чем обычно, и уже в дебюте организовал гол. Альфонсо пробежался по левому краю и прострелил на Мюллера – Томас в одно касание отправил мяч в сетку рикошетом от штанги. Знаменательный 218-й гол раумдойтера в футболке мюнхенского клуба. Теперь Томас вышел на чистое третье место среди всех бомбардиров в истории "Баварии". Выше лишь Левандовски (305) и его величество Герд Мюллер (523).

Вскоре преимущество было удвоено – Сане изящно скинул Киммиху и опорник бильярдным выстрелом поразил дальнюю шестерку Бурхерта. Левандовски мог доводить счёт до разгрома уже до перерыва, но плотным ударом проверил каркас ворот. На тот момент в очередном голе Роберта не было никаких сомнений, но на 48-й минуте Павар удалился с поля за фол последней надежды, "Бавария" уже не могла атаковать как раньше – и серия из 19 матчей кряду, в которых поляк отличился за клуб во всех турнирах, оборвалась на скромном новичке Бундеслиги.

В конце встречи Себастьян Грисбек утроил перевес гостей, срезав мяч в свои ворота. А потом Седрик Иттен нашёл вполне заслуженный гол престижа, но о большем хозяевам мечтать и не приходилось. "Бавария" спокойно контролировала игру даже в меньшинстве, и оптимистичные для киевского "Динамо" выводы по итогам скромной победы делать не станем. Разве что Левандовски будет ещё более голодным до голов после матча с "сухарём" в графе забитых.