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Только удаление испортило карты лидерам. Гройтер Фюрт - Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках шестого тура Бундеслиги встречались разные полюса таблицы. Лидер чемпионата "Бавария" пожаловала в гости к аутсайдеру "Гройтер Фюрту". С первых минут подопечные Нагельсманна имели тотальное преимущество над соперником, что сразу воплотили в гол Мюллера. В середине первого тайма удвоил преимущество гостей красивым и точным дальним ударом Киммих. После перерыва картина на поле несколько изменилась из-за прямой красной Павара, который въехал в голеностоп сопернику. Во втором тайме забивали только хозяева, но один из голов был в собственные ворота.
"Гройтер Фюрт" - "Бавария" 1:3 (0:2)
Голы: Иттен 88 - Мюллер 10, Киммих 31, Гризбек 68 (авт.)
Удаление: Павар 48 (прямая красная)
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