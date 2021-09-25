Боруссия Д нашла замену Холанду в Манчестере

Дортмундская "Боруссия" готовится к уходу своего самого дорогого игрока Эрлинга Холанда. "Шмели" уже подыскали ему замену - ею станет форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на 90Min.

Смотря на то, что летом 2022-го клаусула в контракте Голанда станет настоящей, "Боруссия" будет вынуждена купить форварда. Немецкий клуб считает, что Марсьяль согласится на переход в Бундеслигу, а особенно после прихода Криштиану Роналду, который увеличил конкуренцию в звене атаки "манкунианцев".

Отметим, что в этом сезоне на счету Антони 99 минут в АПЛ. А в прошлом розыгрыше чемпионата Англии он проводил в матче в среднем 39 минут.

Напомним, что Марсьяль выступает за "МЮ" с 2015-го года. С тех пор он записал в свой актив 78 голов и 50 ассистов в 264 матчах. Его настоящее контракт действителен еще три сезона, а аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 45 млн евро.