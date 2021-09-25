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Томас Мюллер вошел в тройку лучших бомбардиров в истории Баварии
Впереди - тезка и поляк
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче шестого тура Бундеслиги между "Гройтер Фюртом" и "Баварией" счет на 10 минуте встречи открыл полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер.
Этот гол стал для него 218-м в составе клуба. Благодаря этому взятию ворот Томас обогнал Карла-Хайнца Румменигге (217) и вышел на чисто третье место в рейтинге бомбардиров.
Первые две позиции занимают другие легенды "Баварии": Герд Мюллер (523 гола) и Роберт Левандовски (305).
Интересно, что для этого достижения Томасу понадобилось 590 матчей. Отметим, что его тезка Герд за 580 встреч забил 523 мяча. В Мюллера-младшего больше всех затраченного времени на гол среди первой десятки бомбардиров за всю историю мюнхенцев.
Отметим, что с начала сезона Томас отличился в четырех матчах. Сейчас "Бавария" лидирует как в чемпионате Германии, так и в группе Лиги чемпионов (в квартете вместе с "Динамо").
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