Бундеслига. Лейпциг уничтожил Герту, Виртц продолжает тащить Байер

Бундеслига, шестой тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Герта 6:0

Голы: Нкунку 15, 70, Поульсен 23, Мукиеле 45+2, Форсберг 60 (пен), Хайдара 77

"РБ Лейпциг" вернул "Герту" с небес на землю. Берлинцы выиграли две последние встречи Бундеслиги против новичков лиги, но "быки" скоропостижно указали столичной команде на их уровень. А он не сильно выше прошлогоднего "Шальке".

One-way traffic – вот как назвали бы этот матч англичане. Не на шутку разыгравшийся Кристофер Нкунку и умник Юссуф Поульсен сегодня разобрались на двоих. Француз открыл счёт уже на 16-й минуте – Юси остроумно пропустил мяч между ног после паса Клостермана, Нкунку выбежал на вратаря и хладнокровно его перекинул. Уже вскоре Кристофер отплатил партнёру по атаке, выкатив Поульсену мяч на пустые ворота.

После перерыва дуэт ещё и сообразил пенальти для Форсберга, а напоследок Нкунку ещё и забил со штрафного. 7 результативных действий на старте сезона, хет-трик в ворота "Ман Сити", дубль и ассист сегодня – Кристофер явно собирается на повышение.

Леверкузен, БайАрена

Байер – Майнц 1:0

Гол: Виртц 62

Продолжает сиять и другая молодая звезда Бундеслиги, на 5 лет моложе товарища из "Лейпцига". Флориан Виртц уже тащит "Байер", несмотря на то, что он лишь недавно отпраздновал совершеннолетие. Флориан отличался результативными действиями во всех матчах сезона, и игра на "БайАрене" против крепкого "Майнца" не стала исключением.

После прихода Бо Свенссон "Майнц" стал грозной силой на немецких полях для абсолютно любого соперника, но "фармацевты" сей экзамен успешно прошли. "Байер" давил всю игру, но долго не мог забить. Но когда наконец отличился, то своего не отпустил, хотя для этого Градецки пришлось нешуточно поработать на линии ворот.

Особенно ярко действовал правый край леверкузенцев, где активничал Фримпонг и Виртц. Символично, что именно эта парочка и организовала единственный гол в матче. Фримпонг после стеночки с Виртцем оказался свободным в штрафной, катнул обратно на Флориана, и тот забил гол, принёсший очередные 3 очка.

Зинсхайм, Райн-Неккар-арена

Хоффенхайм – Вольфсбург 3:1

Голы: Крамарич 45+1, Баумгартнер 73, Кадержабек 81 – Баку 25

"Вольфсбург" снова оступился, на этот раз и вовсе проиграв "Хоффенхайму" на выезде. Команда Марко ван Боммеля стартовала с 4 побед кряду и перед этим туром шла вровень с "Баварией". Но эти результаты откровенно льстили "волкам", поэтому надолго их не хватило.

"Волков" не спас даже ранний гол Баку после быстрой контратаки в начале встречи. "Хоффенхайм" сразу начал прижимать гостей и отыгрался уже до перерыва – Крамарич забил после углового. Вторая половина полностью осталась за "деревенской" командой, и они справедливо забрали победу. В финальную 20-минутку отличился сначала Баумгартнер после идеально расчерченной комбинации, а затем и Кадержабек – Павел добил мяч с пары метров после удара Раума в штангу со штрафного.

Франкфурт-на-Майне, ДойчеБанк Парк

Айнтрахт – Кёльн 1:1

Голы: Борре 45+6 – Скири 14

Берлин, Ан дер Альтен Фёрстерей

Унион – Арминия 1:0

Гол: Беренс 88