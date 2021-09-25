Бундеслига. Битва Боруссий осталась за Гладбахом

Бундеслига, шестой тур

25 сентября. Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Боруссия" Д 1:0

Гол: Закария 37

Гладбах: Зоммер – Янчке, Гинтер, Эльведи – Скалли, Закария, Коне (Крамер, 73), Нетц (Вольф, 70) – Хофман (Бенеш, 83), Штиндль – Эмболо

Дортмунд: Кобель – Понграчич (Азар, 46), Хуммельс, Аканджи – Менье (Вольф, 82), Беллингем, Витцель, Дауд, Геррейру (Шульц, 82) – Мален (Реньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57)

Предупреждения: Закария 13, Штиндль 33, Нетц 45, Коне 58 – Дауд 10, Понграчич 34

Удаление: Дауд 40

Менхенгладбахская "Боруссия" довольно неожиданно переиграла тёзок из Дортмунда. Единственный гол в матче записал Денис Закария в конце первого тайма. Дортмунд выиграл 13 из 14 последних встреч соперников, имел 4 победы кряду во всех турнирах и забивал в 37 играх Бундеслиги без перерыва. Но все эти серии сегодня оборвались.

"Шмели" неожиданно лишились сразу двух ключевых игроков из-за травм – игру пропустили Эрлинг Холанд и Марко Ройс. С такими потерями Марко Розе решил неожиданно перейти на тройку центрбеков, а впереди использовал юный дуэт Малена и Мукоко. Забегая вперёд, оба не справились.

Первый тайм был очень равным – оба соперника играли смело и на встречных курсах, имели практически идентичные статистические показатели. Но Гладбах создавал остроту, а Дортмунду это наотрез не удавалось. На 37-й минуте хозяева повели в счёте. Закария после серии удачных рикошетов вышел на ударную позицию и спокойно положил мяч в угол.

А через три минуты произошёл ключевой эпизод встречи, фактически убивший интригу. Махмуд Дауд на ровном месте поймал вторую жёлтую, и ушёл с поля. Желтая спорная, но только не для Дениза Айтекина, которых сегодня был привычно строг и негодовал при каждом фоле.

Откровенно говоря, игра на этом закончилась. Равная игра, но моменты возникают только у ворот Кобеля. Эмболо мог дважды удвоить преимущество, но форвард свои моменты упустил. Азар в самой концовке имел добротный момент сравнять счёт, но головой Торган бьёт совсем не так точно, как ногой. Как итог: 1:0.