Бундеслига. Бохум и Штутгарт обошлись без голов

Бундеслига, шестой тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Штутгарт 0:0

Бохум: Риман – Соарес, Белла-Кочап, Машович, Бокхорн – Реджбечай, Лосилла (Стафилидис, 85) – Хольтманн (Блум, 84), Левен (Теше, 78), Антви-Аджей (Асано, 71) – Полтер

Штутгарт: Мюллер – Соса, Антон, Каразор, Мавропанос (Кемпф, 85) – Эндо – Мармуш, Климович (Фюрих, 46), Мангаля (Дидави, 85), Кулибали (Массимо, 85) – аль-Гаддиуи (Томми, 46)

Предупреждения: Соса (14), Климович (19), Белла-Кочап (38), Машович (75) – аль-Гаддиуи (43), Эндо (57), Кулибали (63)

Новичок Бундеслиги “Бохум” сделал ничью с “Штутгартом” с позиции силы. “Швабы” сами были в этой шкуре в прошлом сезоне, но уверенно закрепились в высшем дивизионе, и к сегодняшней встрече на “Воновия Рурштадион” в качестве фаворита. Но хозяева полностью оправдали своё прозвище Die Unbeugsamen (Несгибаемые), навязали свою игру и были ближе к победе, нежели соперник.

Центральной фигурой матча стала “десятка” “Бохума” Эдуард Левен – через него шла вся игра команды, он создавал сам (3 передачи под удар), здорово двигался между линий и имел шансы самостоятельно решить исход встречи – именно его выход сам на сам с Мюллером стал самым опасным за игру, но кипер справился с угрозой.

Также “Бохум” давил со стандартов – Себастьян Полтер и Кристофер Антви-Аджей могли забивать после ударов головой, но им не удалось выжать максимум из своих эпизодов. “Штутгарт” за всю игру ответил лишь отмененным голом Мавропаноса за игру рукой и на этом заглох.

Закономерные нули. “Бохум” наработал на половинку гола, а “Штутгарт” в игре мы так и не увидели. Хвалим новичка. После трёх поражений кряду им наконец удалось взять результат, хоть и не самый оптимальный. А вот “швабы” откровенно сдали в сравнении с кампанией 2020/21.