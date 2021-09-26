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Бундеслига. Фрайбург разгромил Аугсбург

Германия
(1 голосов)

"Орлы" выиграли матч за полчаса

Бундеслига. Фрайбург разгромил Аугсбург

Фото: Getty Images

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Бундеслига, шестой тур

Фрайбург, Шварцвальд-Штадион

Фрайбург – Аугсбург 3:0

Голы: Кюблер (6), Хелер (25), Грифо (33, пен)

Фрайбург: Флеккен – Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Шаллаи, 71) – Гюнтер, Хефлер, Эггенштайн (Хаберер, 86), Кюблер – Грифо, Хелер (Кейтель, 61), Чон (Петерсен, 71)

Аугсбург: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Педерсен, Калиджури, Дорш (Майер, 72), Хан (Зекири, 46), Фрамбергер (Груэсо, 46) – Варгас (Кордова, 88), Нидерлехнер (Йенсен, 72)

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В статье: Фрайбург Аугсбург
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