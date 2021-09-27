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Коман приступил к тренировкам после операции на сердце

Германия
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Кингсли пока не может полностью включиться в работу

Коман приступил к тренировкам после операции на сердце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман возобновил тренировки с клубом, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Форвард смог завершить некоторые командные тренировки, однако не принимал участия во всей тренировочной сессии. Напомним, 16 сентября Коман перенёс операцию на сердце.

"Бавария" в 6 матчах набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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