Левандовский о своих тренерах: Гвардиола изменил моё видение футбола

Роберт Левандовский дал интервью El Pais, в котором, помимо прочего, порассуждал о вкладе разных тренеров в свою карьеру. Гвардиола, Анчелотти и Клопп помогли нападающему стать тем, кем он является.

– Ты играл у Клоппа, Гвардиолы и Флика – трех самых инновационных тренеров века. Чего они ожидали от "девятки" вроде тебя?

– У Клоппа я научился прессинговать и отбирать мяч, чтобы оказаться перед воротами на полной скорости. У Гвардиолы я узнал многое о тактике, это точно изменило мое видение футбола.

Анчелотти дал мне уверенность. Флик был экспертом в том, чтобы просто доносить инструкции, так что каждый понимал, что он должен делать. Его искренность отлично подходила для создания конкурентной атмосферы, – сказал Левандовски.

Напомним, что на прошлой неделе Левандовский остановился в шаге от побития очередного рекорда Герда Мюллера – он забивал в 15 матчах Бундеслиги подряд, в то время как немец имел схожую серию из 16 матчей.