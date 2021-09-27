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Левандовский о своих тренерах: Гвардиола изменил моё видение футбола

Германия
(1 голосов)

Вот так формируются лучшие нападающие

Левандовский о своих тренерах: Гвардиола изменил моё видение футбола

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Роберт Левандовский дал интервью El Pais, в котором, помимо прочего, порассуждал о вкладе разных тренеров в свою карьеру. Гвардиола, Анчелотти и Клопп помогли нападающему стать тем, кем он является.

– Ты играл у Клоппа, Гвардиолы и Флика – трех самых инновационных тренеров века. Чего они ожидали от "девятки" вроде тебя?

– У Клоппа я научился прессинговать и отбирать мяч, чтобы оказаться перед воротами на полной скорости. У Гвардиолы я узнал многое о тактике, это точно изменило мое видение футбола.

Анчелотти дал мне уверенность. Флик был экспертом в том, чтобы просто доносить инструкции, так что каждый понимал, что он должен делать. Его искренность отлично подходила для создания конкурентной атмосферы, – сказал Левандовски.

Напомним, что на прошлой неделе Левандовский остановился в шаге от побития очередного рекорда Герда Мюллера – он забивал в 15 матчах Бундеслиги подряд, в то время как немец имел схожую серию из 16 матчей.

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Ханси Флик
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Источник:
elpais.com

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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
27.09.2021 в 22:03
Лучший форвард мира на данный момент.
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