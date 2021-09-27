Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский о своих тренерах: Гвардиола изменил моё видение футбола
Вот так формируются лучшие нападающие
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберт Левандовский дал интервью El Pais, в котором, помимо прочего, порассуждал о вкладе разных тренеров в свою карьеру. Гвардиола, Анчелотти и Клопп помогли нападающему стать тем, кем он является.
– Ты играл у Клоппа, Гвардиолы и Флика – трех самых инновационных тренеров века. Чего они ожидали от "девятки" вроде тебя?
– У Клоппа я научился прессинговать и отбирать мяч, чтобы оказаться перед воротами на полной скорости. У Гвардиолы я узнал многое о тактике, это точно изменило мое видение футбола.
Анчелотти дал мне уверенность. Флик был экспертом в том, чтобы просто доносить инструкции, так что каждый понимал, что он должен делать. Его искренность отлично подходила для создания конкурентной атмосферы, – сказал Левандовски.
Напомним, что на прошлой неделе Левандовский остановился в шаге от побития очередного рекорда Герда Мюллера – он забивал в 15 матчах Бундеслиги подряд, в то время как немец имел схожую серию из 16 матчей.
Популярное сейчас
- Без Буяльского. Луческу взял на матч с Баварией 24 исполнителя
- Суркис: Жерсон Родригес вел себя неадекватно
- Шахтер - Интер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Повтор финала ЛЧ, дерби Рима и львовская реабилитация Динамо. Что посмотреть на выходных
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО