  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Коман может уйти из Баварии летом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коман может уйти из Баварии летом

Германия
(1 голосов)

Он хочет больше "уважения"

Коман может уйти из Баварии летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман может покинуть клуб следующим летом, сообщает Bild. Продлит контракт только на условиях повышения зарплаты.

Сообщается, что игрок хочет больше "уважения" от клуба, которое, в свою очередь, эквивалентно повышению заработной платы. В ином случае, француз не будет продлевать контракт.

Коман скорее всего покинет клуб, так как "Бавария" медлит с улучшенным контрактом, а будущее лето – последняя возможность получить за игрока деньги. Контракт 25-летнего нападающего истекает летом 2023 года.

В этом сезоне автор гола в финале Лиги чемпионов провел 4 игры за "Баварию" и не отличился результативными действиями на поле. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bild.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...