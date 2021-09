Коман может уйти из Баварии летом

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман может покинуть клуб следующим летом, сообщает Bild. Продлит контракт только на условиях повышения зарплаты.

Kingsley Coman wants more 'appreciation' and more money to extend his contract. It's questionable whether the club would fulfill his demands. At the moment, Coman is likely to get sold next summer as it would be the club's last chance to get a fee for him [Bild]