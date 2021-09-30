Коман может уйти из Баварии летом

Нападающий "Баварии" Кингсли Коман может покинуть клуб следующим летом, сообщает Bild. Продлит контракт только на условиях повышения зарплаты.

Kingsley Coman wants more 'appreciation' and more money to extend his contract. It's questionable whether the club would fulfill his demands. At the moment, Coman is likely to get sold next summer as it would be the club's last chance to get a fee for him [Bild] pic.twitter.com/714wXK4Dqx — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2021

Сообщается, что игрок хочет больше "уважения" от клуба, которое, в свою очередь, эквивалентно повышению заработной платы. В ином случае, француз не будет продлевать контракт.

Коман скорее всего покинет клуб, так как "Бавария" медлит с улучшенным контрактом, а будущее лето – последняя возможность получить за игрока деньги. Контракт 25-летнего нападающего истекает летом 2023 года.

В этом сезоне автор гола в финале Лиги чемпионов провел 4 игры за "Баварию" и не отличился результативными действиями на поле. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.