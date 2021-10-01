Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кёльн – Гройтер 3:1. Ударный второй тайм козлов
Новичок снова проиграл
Фото: imago images
Бундеслига, 7-й тур
Кёльн, “Рейн Энерги”
Кёльн – Гройтер 3:1
Голы: Андерссон 50, Скири 55, 89 – Мейерхефер 7
Кёльн: Хорн – Хектор, Чичос, Мере, Шмитц (Озджан, 85) – Скири – Ут, Дуда (Любичич, 67), Кайнц (Шиндер, 78) – Андерссон (Шауб, 85), Модест (Эхизибу, 78)
Гройтер: Функ – Виллемс, Виргевер, Бауэр, Мейерхефер – Грисбек (Кристиансен, 70) – Дудзяк, Сегуин, Тилльман (Левелинг, 63) – Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63)
Предупреждения: Андерссон 68 – Грисбек 24
“Кёльн” продолжает быть грозной силой на своём поле, добыв третью домашнюю победу в кампании. Единственный раз, когда “козлы” ушли с “Рейн Энерги” без трёх очков, пришёлся на приезд вице-чемпионов из “РБ Лейпциг” (1:1). На этот раз досталось новичкам лиги из “Гройтера”.
При этом начало встречи выдалось весьма оптимистичным для гостей. Фюрт подловил “козлов” на глупом расположении при ауте – хозяева скопились на своем правом фланге, в то время как “Гройтер” оперативно перевёл на противоположный край, и правый фулбек Мейерхофлер открыл счёт в матче. А потом золотой шанс удвоить перевес был у Дудзяка, который дважды пробил в штангу в убийственном эпизоде.
После перерыва же на поле осталась одна команда, ведь в игру вступил “Кёльн”. Ровно половину своих голов в Бундеслиге “козлы” забили в стартовый отрезок второго тайма, и они не изменили себе и в этот раз. Сначала неожиданный пас Кайнца создал гол Андерссона на ровном месте, а после зажглась звезда Скири. Сначала опорник забил с корнера, а в концовке удрал в контратаку, поставив точку в матче.
“Кёльн” продлевает беспроигрышную серию в Бундеслиге до 5 матчей. Единственный раз в кампании они проиграли “Баварии” (3:2). А вот “Гройтер” уступил уже в 4 раз кряду, и с одним очком одиноко барахтается на дне таблицы.
Популярное сейчас
- Рух поднимается на восьмое место, Мариуполь стабильно последний. Таблица УПЛ 2021/22
- Кополовец: Для Селезнева уход Кобина из Миная – серьезный удар
- Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в Шерифе
- Матч Бавария - Динамо обслужит бригада арбитров из Италии
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Новости по теме
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Дортмунд перестрелял Байер, Вольфсбург продолжил победную серию
- 22:19 Зарубежные Кубок Германии. Анхелиньо выбил Аугсбург, Шальке вспоминает, что такое - побеждать, драматичный вылет Хоффенхайма
- 18:32 Зарубежные Кубок Германии. Уверенные победы Лейпцига, Гладбаха и Вольфсбурга