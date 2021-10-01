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Кёльн – Гройтер 3:1. Ударный второй тайм козлов

Германия
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Новичок снова проиграл

Кёльн – Гройтер 3:1. Ударный второй тайм козлов

Фото: imago images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 7-й тур

Кёльн, “Рейн Энерги”

Кёльн – Гройтер 3:1

Голы: Андерссон 50, Скири 55, 89 – Мейерхефер 7

Кёльн: Хорн – Хектор, Чичос, Мере, Шмитц (Озджан, 85) – Скири – Ут, Дуда (Любичич, 67), Кайнц (Шиндер, 78) – Андерссон (Шауб, 85), Модест (Эхизибу, 78)

Гройтер: Функ – Виллемс, Виргевер, Бауэр, Мейерхефер – Грисбек (Кристиансен, 70) – Дудзяк, Сегуин, Тилльман (Левелинг, 63) – Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63)

Предупреждения: Андерссон 68 – Грисбек 24

“Кёльн” продолжает быть грозной силой на своём поле, добыв третью домашнюю победу в кампании. Единственный раз, когда “козлы” ушли с “Рейн Энерги” без трёх очков, пришёлся на приезд вице-чемпионов из “РБ Лейпциг” (1:1). На этот раз досталось новичкам лиги из “Гройтера”.

При этом начало встречи выдалось весьма оптимистичным для гостей. Фюрт подловил “козлов” на глупом расположении при ауте – хозяева скопились на своем правом фланге, в то время как “Гройтер” оперативно перевёл на противоположный край, и правый фулбек Мейерхофлер открыл счёт в матче. А потом золотой шанс удвоить перевес был у Дудзяка, который дважды пробил в штангу в убийственном эпизоде.

После перерыва же на поле осталась одна команда, ведь в игру вступил “Кёльн”. Ровно половину своих голов в Бундеслиге “козлы” забили в стартовый отрезок второго тайма, и они не изменили себе и в этот раз. Сначала неожиданный пас Кайнца создал гол Андерссона на ровном месте, а после зажглась звезда Скири. Сначала опорник забил с корнера, а в концовке удрал в контратаку, поставив точку в матче.

“Кёльн” продлевает беспроигрышную серию в Бундеслиге до 5 матчей. Единственный раз в кампании они проиграли “Баварии” (3:2). А вот “Гройтер” уступил уже в 4 раз кряду, и с одним очком одиноко барахтается на дне таблицы.

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В статье: Гройтер Фюрт (Фюрт) Кёльн
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