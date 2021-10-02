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Бундеслига. Боруссия Д – Аугсбург 2:1. Справились и без Холланда

Германия
(1 голосов)

Дортмунд смазал тонну моментов, но всё равно победил

Бундеслига. Боруссия Д – Аугсбург 2:1. Справились и без Холланда

Фото: Getty Images/Lars Baron

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Бундеслига, 7-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Аугсбург" 2:1

Голы: Геррейру 10 (пен), Брандт 51 – Зекири 35

"Боруссия": Кобель – Менье (Азар, 52), Аканджи, Хуммельс (Понграчич, 66), Геррейру – Беллингем, Витцель (Джан, 66) – Брандт, Ройс, Вольф – Мален (Реньер, 72)

"Аугсбург": Гикевич – Гумний, Гауэлеу, Оксфорд – Калиджури, Штробль, Груэсо, Педерсен (Гюнтер, 86) – Майер (Грегорич, 78) – Кордова (Йенсен, 63), Зекири (Нидерлехнер, 78)

Предупреждения: Ройс 44 – Груэсо 13, Оксфорд 15, Зекири 53

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аугсбург
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