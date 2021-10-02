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Ройс - первый в истории Боруссии, кто набрал 100+100 по "гол+пас"

Германия
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Марко оформил ассист в игре с "Аугсбургом"

Ройс - первый в истории Боруссии, кто набрал 100+100 по "гол+пас"

Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен

Новина українською

В матче 7-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Аугсбург" - 2:1.

Капитан "шмелей" Марко Ройс принял участие во втором забитом мяче хозяев поля, отдав голевую передачу на Юлиана Брандта.

Этот ассист стал для 32-летнего вингера 100-м в футболке "Боруссии". Таким образом, Ройс стал первым игроком в истории клуба, который набрал 100+100 баллов по системе "гол+пас".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Юлиан Брандт Аугсбург
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