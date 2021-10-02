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Ройс - первый в истории Боруссии, кто набрал 100+100 по "гол+пас"
Марко оформил ассист в игре с "Аугсбургом"
Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
В матче 7-го тура Бундеслиги дортмундская
Капитан "шмелей" Марко Ройс принял участие во втором забитом мяче хозяев поля, отдав голевую передачу на Юлиана Брандта.
Этот ассист стал для 32-летнего вингера 100-м в футболке "Боруссии". Таким образом, Ройс стал первым игроком в истории клуба, который набрал 100+100 баллов по системе "гол+пас".
Marco Reus is now the first player in Borussia Dortmund history to record 100+ goals and 100 assists...what a man ????— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 2, 2021
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