Ройс - первый в истории Боруссии, кто набрал 100+100 по "гол+пас"

В матче 7-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" дома обыграла "Аугсбург" - 2:1.

Капитан "шмелей" Марко Ройс принял участие во втором забитом мяче хозяев поля, отдав голевую передачу на Юлиана Брандта.

Этот ассист стал для 32-летнего вингера 100-м в футболке "Боруссии". Таким образом, Ройс стал первым игроком в истории клуба, который набрал 100+100 баллов по системе "гол+пас".

Marco Reus is now the first player in Borussia Dortmund history to record 100+ goals and 100 assists...what a man ????