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РБ Лейпциг – Бохум 3:0. Суперсаб Андре Силва и неугомонный Нкунку

Германия
(1 голосов)

"Быки" дожали в последние 20 минут

РБ Лейпциг – Бохум 3:0. Суперсаб Андре Силва и неугомонный Нкунку

Фото: RB Leipzig

Новина українською

Бундеслига, 7-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Бохум" 3:0

Голы: Силва 69, Нкунку 73, 78

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан (Лаймер, 79), Клостерманн – Анхелиньо (Мукиеле, 61), Кампль (Мориба, 79), Хайдара, Адамс – Форсберг (Собослаи, 69), Нкунку – Поульсен (Силва, 69)

"Бохум: Риманн – Соарес, Белла-Кочап, Масович, Бокхорн – Теше (Остерхаге, 82), Лосилла – Хольтманн (Полтер, 73), Реджбечай (Блум, 78), Антви-Аджей (Пантович, 78) – Асано

Предупреждение: Анхелиньо 58 – Теше 80

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В статье: Бохум РБ Лейпциг
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