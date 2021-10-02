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РБ Лейпциг – Бохум 3:0. Суперсаб Андре Силва и неугомонный Нкунку
"Быки" дожали в последние 20 минут
Фото: RB Leipzig
Бундеслига, 7-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Бохум" 3:0
Голы: Силва 69, Нкунку 73, 78
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан (Лаймер, 79), Клостерманн – Анхелиньо (Мукиеле, 61), Кампль (Мориба, 79), Хайдара, Адамс – Форсберг (Собослаи, 69), Нкунку – Поульсен (Силва, 69)
"Бохум: Риманн – Соарес, Белла-Кочап, Масович, Бокхорн – Теше (Остерхаге, 82), Лосилла – Хольтманн (Полтер, 73), Реджбечай (Блум, 78), Антви-Аджей (Пантович, 78) – Асано
Предупреждение: Анхелиньо 58 – Теше 80
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