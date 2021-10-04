Бавария - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария принимала Айнтрахт. Мюнхенцы забили первыми - отличился Горецка с паса Левандовского, но франкфуртцы достаточно быстро отыгрались с помощью углового, а под конец игры забили победный для себя мяч. Бавария потерпела первое поражение в текущем чемпионате и позволила догнать себя Байеру.

Бундесліга, 7-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Горецка 29 - Хинтереггер 32, Костич 83

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