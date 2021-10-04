  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нкунку из Лейпцига заинтересовал топ-клубы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нкунку из Лейпцига заинтересовал топ-клубы

Германия
(1 голосов)

Перспективы в Англии и Испании

Нкунку из Лейпцига заинтересовал топ-клубы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку заинтересовал европейские топ-клубы, сообщает Foot Mercato. "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" следят за талантом.

По информации источника, агент футболиста Пини Захави обсуждает возможный трансфер с несколькими топ-клубами Европы.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

На француза претендуют "Реал", у которого сложились хорошие отношения с Захави после перехода другого его клиента Давида Алабы, "Челси" и "Манчестер Сити".

Томас Тухель, работающий в "Челси", знаком с Нкунку по совместной работе в "ПСЖ".

Напомним, что Нкунку в 10 матчах за "Лейпциг" уже забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 43 миллиона евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato.net

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...