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Нкунку из Лейпцига заинтересовал топ-клубы
Перспективы в Англии и Испании
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку заинтересовал европейские топ-клубы, сообщает Foot Mercato. "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" следят за талантом.
По информации источника, агент футболиста Пини Захави обсуждает возможный трансфер с несколькими топ-клубами Европы.
Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
На француза претендуют "Реал", у которого сложились хорошие отношения с Захави после перехода другого его клиента Давида Алабы, "Челси" и "Манчестер Сити".
Томас Тухель, работающий в "Челси", знаком с Нкунку по совместной работе в "ПСЖ".
Напомним, что Нкунку в 10 матчах за "Лейпциг" уже забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 43 миллиона евро.
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