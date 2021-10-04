Нкунку из Лейпцига заинтересовал топ-клубы

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку заинтересовал европейские топ-клубы, сообщает Foot Mercato. "Реал", "Манчестер Сити" и "Челси" следят за талантом.

По информации источника, агент футболиста Пини Захави обсуждает возможный трансфер с несколькими топ-клубами Европы.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

На француза претендуют "Реал", у которого сложились хорошие отношения с Захави после перехода другого его клиента Давида Алабы, "Челси" и "Манчестер Сити".

Томас Тухель, работающий в "Челси", знаком с Нкунку по совместной работе в "ПСЖ".

Напомним, что Нкунку в 10 матчах за "Лейпциг" уже забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 43 миллиона евро.