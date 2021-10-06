Баварии разрешили заполнять стадион на 100 процентов

"Бавария" сможет полностью заполнять свой стадион во время домашних матчей, сообщает официальный сайт "мюнхенцев".

Уже на ближайшей домашней игре против "Хоффенхайма", который состоится 23 октября, "Альянц Арена" может быть заполнена на 100%. Вместимость стадиона составляет 75 тысяч человек.

Ограничения по количеству зрителей в связи с пандемией коронавируса сняли впервые за полтора года.

При этом отмечается, что на стадион будут допущены те, кто полностью вакцинировался от COVID-19 или сдал негативный ПЦР-тест не ранее, чем 48 часов назад.

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен высказался по этому поводу.