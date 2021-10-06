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Баварии разрешили заполнять стадион на 100 процентов

Германия
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Но пускать будут только вакцинированных или с негативным тестом

Баварии разрешили заполнять стадион на 100 процентов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Бавария" сможет полностью заполнять свой стадион во время домашних матчей, сообщает официальный сайт "мюнхенцев".

Уже на ближайшей домашней игре против "Хоффенхайма", который состоится 23 октября, "Альянц Арена" может быть заполнена на 100%. Вместимость стадиона составляет 75 тысяч человек.

Ограничения по количеству зрителей в связи с пандемией коронавируса сняли впервые за полтора года.

При этом отмечается, что на стадион будут допущены те, кто полностью вакцинировался от COVID-19 или сдал негативный ПЦР-тест не ранее, чем 48 часов назад.

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен высказался по этому поводу.

"Мы очень рады, особенно за наших болельщиков, что теперь на нашей "Альянц Арене" снова разрешена полная посещаемость. Мы примем все необходимые меры предосторожности, чтобы и дальше обеспечивать высочайший уровень безопасности и здоровья зрителей", – сказал Дризен.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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