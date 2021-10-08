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Нойер не сыграет в матче с Румынией

Германия
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У игрока травма

Нойер не сыграет в матче с Румынией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер не сможет помочь своей национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Румынии, сообщает Bild.

По информации источника, 35-летний голкипер испытывает проблемы с приводящей мышцей. В связи с этим главный тренер сборной Германии Ханс Флик решил поберечь Нойера, его место в воротах займет Марк-Андре тер Штеген из "Барселоны".

Матч Германия — Румыния состоится сегодня, 8 октября.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Национальная сборная Германии
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