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Левандовский о Золотом мяче: То, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории

Германия
(1 голосов)

Имеет право на нескромность

Левандовский о Золотом мяче: То, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в интервью газете Marca рассказал о своих шансах на Золотой мяч. "Мои достижения говорят сами за себя", – заявил поляк.

– Возможность выиграть "Золотой мяч" много для меня значит, я горжусь тем, что такой шанс есть. Если учесть все, чего я добился не только в этом году, но и в прошлом, когда вручение приза отменили, – я выиграл много трофеев, забил много голов.

Победа стала бы значимым событием для меня. Я выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат мира среди клубов, побил рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в Бундеслиге – это был впечатляющий период, которым я очень горжусь.

Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, – великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории.

– Думаете, футбол, судьба задолжали вам "Золотой мяч"?

– Я не знаю. Не имеет значения, откуда я, у меня есть шанс получить этот приз. Я доказал, что, несмотря на трудное начало карьеры, можно стать очень успешным, быть на вершине, – заявил Левандовски.

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Напомним, что в прошлом году, когда Роберт с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, France Football отменил вручение Золотого мяча. В этом году Левандовский только подкрепил свои претензии на приз, забив 41 мяч в 29 играх Бундеслиги, побив рекорд Герда Мюллера.

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В статье: Роберт Левандовский Золотой мяч
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.10.2021 в 22:39
Та заслужил , заслужил ) хватит ныть как Рибери))) Заслужил как и Хави, Иньеста, Пирло, Анри, Баллак, Снейдэр, Бэкхем , Рауль, Пуйоль, Рамос, Нойер , Джерард , Лэмпбард и ещё бесчисленное количество заслуживших)
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