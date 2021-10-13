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Люка Эрнандес может отправиться в тюрьму на три года из-за нарушение судебного запрета

Германия
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Защитник Баварии обвиняется в нарушении судебного запрета

Люка Эрнандес может отправиться в тюрьму на три года из-за нарушение судебного запрета

Новина українською

Защитник "Баварии" и сборной Франции Люка Эрнандес может оказаться в тюрьме, пишет AS.

Футболист обвиняется в нарушении судебного запрета. Теперь ему нужно посетить суд в Мадриде 19 октября для выбора места отбывания наказания.

Эрнандес в 2017 году был обвинен в нападении на свою подругу. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес
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