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Люке Эрнандесу грозит тюрьма за неподчинение суду

Германия
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Как такое вообще могли допустить адвокаты

Люке Эрнандесу грозит тюрьма за неподчинение суду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Суд Мадрида обязал защитника "Баварии" Люку Эрнандеса явиться в Испанию для тюремного заключения, сообщает Marca. 19 октября он должен явиться в суд, чтобы выбрать исправительное учреждение, в котором будет отбывать наказание.

Эрнандес в феврале 2017 года, когда выступал за "Атлетико", был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Амелию де ла Оса Льоренте. И Люка, и Амелия были приговорены к общественным работам и оштрафованы.

Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего были задержаны в Мадриде.

Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения.

Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.

Предъявленное к Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению. Адвокаты Люки обжаловали постановление суда. Если апелляция будет удовлетворена, то игрок может избежать наказания.

По информации As, "Бавария" была не в курсе ситуации.

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Напомним, что Люка присоединился к "Баварии" в 2019 году за 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 45 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Люка Эрнандес
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Источник:
as.com

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