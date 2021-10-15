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Президент Баварии: Люка Эрнандес летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что будет

Германия
(2 голосов)

Небо в клеточку, друзья в полосочку?

Президент Баварии: Люка Эрнандес летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что будет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальное тюремное заключение игрока немецкого клуба Люки Эрнандеса.

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"Это личные вопросы, которые я не хочу оценивать. Он летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого. Поддерживает ли его клуб? Конечно".

Напомним, ранее стало известно, что Эрнандесу нужно прилететь в столицу Испании для тюремного заключения. Люка в 2017 году был обвинен в нападении на свою девушку. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес Герберт Хайнер
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Комментарии (1)
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danopas
15.10.2021 в 12:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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