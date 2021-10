Президент Баварии: Люка Эрнандес летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что будет

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальное тюремное заключение игрока немецкого клуба Люки Эрнандеса.

Напомним, ранее стало известно, что Эрнандесу нужно прилететь в столицу Испании для тюремного заключения. Люка в 2017 году был обвинен в нападении на свою девушку. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.

Herbert Hainer on Lucas Hernández's case: "These are private matters that I don't want to evaluate. He's flying to Madrid next week and then we'll see what happens"



Is the club supporting Lucas?

Hainer: "Of course"



[@kerry_hau] pic.twitter.com/FtGcSQyNdJ