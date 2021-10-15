Президент Баварии: Люка Эрнандес летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что будет

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал потенциальное тюремное заключение игрока немецкого клуба Люки Эрнандеса.

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"Это личные вопросы, которые я не хочу оценивать. Он летит в Мадрид на следующей неделе. Посмотрим, что произойдет после этого. Поддерживает ли его клуб? Конечно".

Напомним, ранее стало известно, что Эрнандесу нужно прилететь в столицу Испании для тюремного заключения. Люка в 2017 году был обвинен в нападении на свою девушку. Уже после выдачи судебного запрета на приближение к подруге футболист провел с ней отпуск.