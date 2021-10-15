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Агент Левандовского не исключил возможный переход поляка в Манчестер Сити

Германия
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Интригующая сага

Агент Левандовского не исключил возможный переход поляка в Манчестер Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Пини Захави, агент форварда Роберта Левандовского, не исключил, что его клиент покинет "Баварию". "Манчестер Сити – возможное место назначения", – приводит его цитату Bild.

Ранее стало известно, что "Бавария" попытается летом подписать Холланда. Тем не менее, президент клуба, в ответ на слухи, заявил, что Левандовский – лучший игрок в мире.

Напомним, у Левандовского контракт с "Баварией" до 2023 года. На вопросы о своем будущем этим летом, Роберт отвечал, что всё может быть и он ещё хотел бы попробовать себя в другой лиге до 35 лет.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Пини Захави
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Источник:
goal.com

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