Германия
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Бундеслига. Дормунд справился с Майнцем, быки потеряли очки в Фрайбурге
А также бескомпромиссная Герта
Фото: Faisal HQfiers, Twitter
Бундеслига, 8-й тур
Боруссия Д – Майнц 3:1
Голы: Ройс 3, Холанд 54 (пен), 90+4 – Буркардт 87
Фрайбург – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Чон У Ён 63 – Форсберг 32 (пен)
Унион – Вольфсбург 2:0
Голы: Авоньи 49, Беккер 82
Айнтрахт – Герта 1:2
Голы: Пасиенсия 78 (пен) – Рихтер 7, Эккеленкамп 63
Гройтер – Бохум 0:1
Гол: Лосилла 80
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 18:51
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