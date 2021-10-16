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Бундеслига. Дормунд справился с Майнцем, быки потеряли очки в Фрайбурге

Германия
(1 голосов)

А также бескомпромиссная Герта

Бундеслига. Дормунд справился с Майнцем, быки потеряли очки в Фрайбурге

Фото: Faisal HQfiers, Twitter

Новина українською

Бундеслига, 8-й тур

Боруссия Д – Майнц 3:1

Голы: Ройс 3, Холанд 54 (пен), 90+4 – Буркардт 87

Фрайбург – РБ Лейпциг 1:1

Голы: Чон У Ён 63 – Форсберг 32 (пен)

Унион – Вольфсбург 2:0

Голы: Авоньи 49, Беккер 82

Айнтрахт – Герта 1:2

Голы: Пасиенсия 78 (пен) – Рихтер 7, Эккеленкамп 63

Гройтер – Бохум 0:1

Гол: Лосилла 80

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 18:51
Бундеслига. Дормунд(!?!?!?!) справился с Майнцем, быки потеряли очки в Фрайбурге (с)
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