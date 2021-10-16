Бундеслига. Штутгарт чудом устоял в Гладбахе

Бундеслига, 8-й тур

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" – "Штутгарт" 1:1

Голы: Хофманн 42 – Мавропанос 15

"Боруссия": Зоммер – Байер, Эльведи, Гинтер – Нетц (Херрман, 66), Коне (Нойхаус, 86), Закария, Скалли (Беннетс, 81) – Штиндль (Плеа, 66), Хофманн – Эмболо

"Штутгарт": Бредлоу – Кемпф, Ито, Мавропанос – Соса, Нарти, Каразор (Дидави, 89), Эндо, Кулибали (Ферстер, 74) – Фюрих, Мармуш (Фагир, 74)

“Штутгарт” с чувством большого удовлетворения покинул “Боруссия Парк” с одним очком в активе. Команда Пеллегрино Матараццо весь матч отчаянно отбивалась от нападок хозяев, и лишь благодаря невероятному везению сумела добыть положительный результат.

Сегодня залетали лишь невероятные мячи. “Швабы” открыли счёт в дебюте усилиями центрбека Константиноса Мавропаноса, пальнувшего издали прямо в угол ворот Зоммера. Не менее выдающимся стал ответный гол Йонаса Хофманна, после углового пробившего издали после эффектной подработки мяча. Нечто подобное Йонас недавно исполнил за сборную Германии, когда забивал свой первый мяч за “бундестим”.

Во всё оставшееся время “Боруссия” неустанно атаковала. Гладбах за игру нанёс 31 удар по воротам. В последний раз “жеребцы” выбивали такую статистику аж в октябре 2010. Показатели ожидаемых голов не менее показательны – 2.6 против 0.41 по данным Бундеслиги. Но мяч просто не хотел идти в ворота.