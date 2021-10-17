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И снова дубль Холанда. Боруссия Д - Майнц 3:1. Видео голов и обзор матча
Дортмундцы возглавляют Бундеслигу
Фейсбук Боруссії Д/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча восьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором "Боруссия" Дортмунд принимала "Майнц". Хозяева уже на третьей минуте повели в счете благодаря мощному удару Марко Ройса под перекладину. Во втором тайме преимущество увеличил Холанд с пенальти, а почти перед самым финальным свистком ошибки от обеих команд привели еще к двум забитых мячам. В итоге - восьмой и девятый гол Эрлинга в чемпионате, а также лидерство "шмелей" в Бундеслиге. Кстати, четвертый дубль норвежца в текущем розыгрыше немецкого первенства.
"Боруссия Д" - "Майнц" 3:1
Голы: Ройс 3, Холанд 54, 90+4 - Буркгардт 87
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