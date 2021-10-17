Бавария забила четыре гола за 8 минут в матче против Байера

Мюнхенская "Бавария" Юлиана Наггельсмана в 8-м туре Бундеслиги побеждает "Байер" со счетом 5:0 (на момент перерыва).

Чемпионы Германии забили четыре мяча в период с 30-й по 37-ю минуты. Голы на счету форварда Роберта Левандовского, полузащитников Томаса Мюллера и Сержа Гнабри (дубль).

Добавим, что счет в матче на 3-й минуте встречи открыл польский нападающий Левандовский.