  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария забила четыре гола за 8 минут в матче против Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария забила четыре гола за 8 минут в матче против Байера

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Мюнхенцы на кураже

Бавария забила четыре гола за 8 минут в матче против Байера

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" Юлиана Наггельсмана в 8-м туре Бундеслиги побеждает "Байер" со счетом 5:0 (на момент перерыва).

Чемпионы Германии забили четыре мяча в период с 30-й по 37-ю минуты. Голы на счету форварда Роберта Левандовского, полузащитников Томаса Мюллера и Сержа Гнабри (дубль).

Добавим, что счет в матче на 3-й минуте встречи открыл польский нападающий Левандовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...