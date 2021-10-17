Бундеслига, 8-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Бавария" 1:5

Голы: Шик (55) – Левандовски (3, 30), Мюллер (34), Гнабри (35, 37)

"Байер": Градецки – Фримпонг (Беллараби, 64), Коссуну, Та, Баккер – Амири, Демирбай – Диаби (Адли, 64), Виртц (Рецос, 79), Паулиньо (Тапсоба, 46) – Шик (Аларио, 79)

"Бавария": Нойер – Зюле (Ричардс, 72), Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Станишич, 40) – Киммих, Горецка (Забитцер, 46) – Гнабри, Мюллер (Коман, 64), Сане – Левандовски (Мусиала, 64)

Сезон Бундеслиги можно заканчивать. По крайней мере он закончен для тех, кого волнует лишь имя чемпиона. Само собой, им станет "Бавария". Кажется, им удалось стать ещё более опасной командой с неугомонным максималистом Юлианом Нагельсманном.

"Байер" действительно блистательно начал сезон. Херардо Сеоане оживил "фармацевтов" своими идеями, команда выдала немало ярких перфомансов и громких побед, Шик раззабивался, а Виртц не перестал отмечаться голевыми действиями даже сегодня.

Вывеска "Байер" – "Бавария" преподносилась как бой дерзкого претендента против бессменного чемпиона. Равенство очков перед игрой и первое место в таблице в случае победы любой из сторон. В Германии две недели предвосхищали яркую битву, но потом прозвучал стартовый свисток – и всё сразу стало понятно.

"Байер" начал смело, нагло и наивно, и их хватило ровно на полчаса. Левандовски открыл счёт на третьей минуты после остроумного розыгрыша стандарта с участием Киммиха и Упамекано. Но хозяева держали удар до второго мяча Роберта. На 30-й минуте поляк остановил забег Дэвиса в чужой штрафной, отобрал мяч у своего и второй раз пробил Градецки.

И Леверкузен откровенно поплыл. За 7 минут Мюллер забил ещё один после углового (Зюле покуражился и финтил в чужой штрафной и сам организовал гол для Томаса), а вскоре Гнабри на ровном месте оформил дубль.

Хорошо, что дело было после международного перерыва, что у "Баварии" не было сил добивать лежачего, и что Нагельсманн включил прагматика и начал снимать ведущих исполнителей уже в первой тайме.

Шик нашёл свой очередной гол на старте второй половины, ассистировал ему конечно же Виртц, продливший свою серию с результативными действиями до 10 матчей во всех турнирах, но никакого значения это не имело.

"Байер 04" – "Бавария" 1:5. "Бавария" устремляется на первое место в таблице Бундеслиги, где им самое место. Леверкузену же важно не посыпаться после такого унижения. Иногда бесстрашие может сыграть против тебя. "Баварии" нужно бояться, что они в очередной раз доказали.