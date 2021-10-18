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Почти блицкриг. Байер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Байер - Бавария, чемпионат Германии, 17 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Байер - Бавария, которые встречались в восьмом туре немецкой Бундеслиги. Перед началом игры у команд было равное количество очков. Казалось, аптекарям удастся навязать борьбу мюнхенцам, но не тут-то было. Левандовский забил уже на четвертой минуте, а затем с 30-й по 37-м Бавария отправила в сетку ворот соперника еще четыре мяча. После такого удара отойти было очень трудно. Бавария снова единолично возглавляет Бундеслигу.
Бундеслига. Восьмой тур
Байер - Бавария 1:5
Голы: Шик 55 - Левандовски 4, 30, Мюллер 34, Гнабри 35, Гнабри 37
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