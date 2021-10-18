Почти блицкриг. Байер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Байер - Бавария, которые встречались в восьмом туре немецкой Бундеслиги. Перед началом игры у команд было равное количество очков. Казалось, аптекарям удастся навязать борьбу мюнхенцам, но не тут-то было. Левандовский забил уже на четвертой минуте, а затем с 30-й по 37-м Бавария отправила в сетку ворот соперника еще четыре мяча. После такого удара отойти было очень трудно. Бавария снова единолично возглавляет Бундеслигу.

Бундеслига. Восьмой тур

Байер - Бавария 1:5

Голы: Шик 55 - Левандовски 4, 30, Мюллер 34, Гнабри 35, Гнабри 37