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Нагельсманн – о 5:1 с Байером: У Баварии были шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол

Германия
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Машина на ходу

Нагельсманн – о 5:1 с Байером: У Баварии были шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал успех своей команды в поединке Бундеслиги против "Байера".

"То, как мы действовали в первом тайме, было впечатляюще. У нас было невероятное количество опасных моментов, очень четкое построение при контроле мяча и даже шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол. Это было очень, очень сильно. Когда у нас есть возможность, мы хотим обеспечивать результат. Ты не планируешь ничего подобного заранее, но сейчас мы рады, что все сложилось именно так".

"Бавария" с 19 очками после 8 поединков лидирует в Бундеслиге с лучшим атакующим результатом (29 голов), в спину команде Юлиана дышит дортмундская "Боруссия" с 18 очками.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
FC Bayern

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