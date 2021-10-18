Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн – о 5:1 с Байером: У Баварии были шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол
Машина на ходу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал успех своей команды в поединке Бундеслиги против "Байера".
"То, как мы действовали в первом тайме, было впечатляюще. У нас было невероятное количество опасных моментов, очень четкое построение при контроле мяча и даже шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол. Это было очень, очень сильно. Когда у нас есть возможность, мы хотим обеспечивать результат. Ты не планируешь ничего подобного заранее, но сейчас мы рады, что все сложилось именно так".
"Бавария" с 19 очками после 8 поединков лидирует в Бундеслиге с лучшим атакующим результатом (29 голов), в спину команде Юлиана дышит дортмундская "Боруссия" с 18 очками.
Популярное сейчас
- Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 октября 2021
- Тренер Ворсклы: Где-то повезло с Александрией, но заслужили победу
- Примера. Барселона - Валенсия 3:1. Кулес показали характер перед Динамо
- Бундеслига. Холанд поднял Дортмунд на вершину таблицы , быки потеряли очки в Фрайбурге
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО