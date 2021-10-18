Нагельсманн – о 5:1 с Байером: У Баварии были шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал успех своей команды в поединке Бундеслиги против "Байера".

"То, как мы действовали в первом тайме, было впечатляюще. У нас было невероятное количество опасных моментов, очень четкое построение при контроле мяча и даже шансы забить шестой, седьмой или восьмой гол. Это было очень, очень сильно. Когда у нас есть возможность, мы хотим обеспечивать результат. Ты не планируешь ничего подобного заранее, но сейчас мы рады, что все сложилось именно так".